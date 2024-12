Há oito meses sem sinaleira, esquina no Centro Histórico vira palco de acidentes: "É toda hora"

Há oito meses sem sinaleira, a esquina entre as ruas Jerônimo Coelho e Marechal Floriano Peixoto virou palco de acidentes no Centro Histórico. As sinalizações foram removidas pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) após um veículo colidir em uma das estruturas, que não foi substituída desde então. No lugar, foram instaladas placas de "Pare", que se mostraram insuficientes.