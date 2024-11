Mais uma vez o Grupo RBS estará ao lado do futebol gaúcho. Em parceria com a Globo, a empresa gaúcha acertou a compra dos direitos de transmissão das próximas três edições do campeonato regional junto à Brax e a Federação Gaúcha de Futebol (FGF). As emoções do torneio em 2025, 2026 e 2027 serão acompanhadas em detalhes na RBS TV, SporTV, Premiere, ge.globo/rs e GZH. A temporada do ano que vem ainda não tem data anunciada para começar.