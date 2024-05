Caíque foi um dos muitos voluntários que enfrentou as inundações em Porto Alegre para resgatar moradores ilhados. O goleiro do Grêmio voltou aos treinos com seus companheiros nesta sexta-feira (17). Mas não deixou de pensar e pedir por mais solidariedade com os afetados pela água que tomou a Capital e vários outras cidades do Rio Grande do Sul.