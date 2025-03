Grêmio protocola pedido de adiamento de julgamento dos denunciados no Gauchão

Técnico foi denunciado por expulsão diante do Juventude. Angelo Pieretti / Grêmio/Divulgação

O Grêmio ingressou na tarde desta segunda-feira (10) com um pedido de adiamento do julgamento dos denunciados no Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD-RS).

A iniciativa tenta garantir a liberação do presidente Alberto Guerra, do vice de futebol Alexandre Rossato e do diretor de futebol Guto Peixoto, do técnico Gustavo Quinteros e de Jemerson para a final do Gauchão no próximo domingo (16).

O julgamento está marcado para ocorrer na primeira comissão disciplinar desportiva do TJD nesta terça-feira (11), a partir das 17h.

A sustentação do Grêmio é de que os dirigentes, o técnico e o zagueiro estarão em deslocamento para Minas Gerais para a partida de quarta-feira (12) contra o Athletic pela Copa do Brasil.

O pedido do Grêmio foi encaminhado ao relator do processo no início da tarde. Uma decisão é esperada ainda nesta segunda-feira.

Caso a solicitação do Grêmio seja acatada, e o julgamento for remarcado, a decisão também contemplaria o Inter. José Olavo Bisol e D'Alessandro também foram denunciados e serão julgados no mesmo processo.

Denunciados por ofensas

Os cinco dirigentes, três do Grêmio e dois do Inter, foram denunciados pelo artigo 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala em "ofender alguém em sua honra por fato relacionado ao desporto" e prevê multa de R$ 100 a R$ 100 mil e suspensão de 15 a 90 dias.

Guerra, Rossato, Peixoto, Bisol e D'Alessandro foram denunciados por conta de entrevistas concedidas a órgãos de imprensa em que, no entendimento da Procuradoria, teriam ofendido a honra de árbitros ou de pessoas envolvidas na organização do Gauchão.

Gustavo Quinteros, técnico do Grêmio FBPA, foi denunciado nos artigos 258-B e 254-A, §1º, I, ambos do CBJD. Os artigos preveem penas de quatro a 12 jogos de suspensão.

