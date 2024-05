O Inter viaja nesta segunda-feira (20) para retomar a temporada em Itu. O voo sairá da Base Aérea de Canoas para São Paulo. De lá, a delegação irá para o Otho Hotel, um local conhecido pela qualidade do gramado e por servir de concentração para equipes como a seleção japonesa, que usou as instalações durante a Copa do Mundo de 2014.