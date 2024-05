O Inter poderá voltar a atuar mais próximo de Porto Alegre em breve. O Criciúma tem um acerto pré-encaminhado com o clube para receber a delegação, no Heriberto Hülse, no mês de junho. A Conmebol enviou uma comitiva à cidade do sul catarinense para verificar as condições do estádio e do aeroporto de Jaguaruna. Há otimismo para o local sediar o enfrentamento que encerra a fase de grupos, diante do Delfín-EQU, no dia 8 de junho.