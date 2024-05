No aguardo da oficialização do estádio Novelli Júnior, em Itu, como sede da partida contra o Belgrano, no próximo dia 28, pela Sul-Americana, que marca a retomada da temporada após a tragédia causada pelas enchentes no Rio Grande do Sul, o Inter se mobiliza para conseguir se reaproximar do Estado em breve. A ideia da direção é liberar um estádio no interior gaúcho ou em Santa Catarina para a sequência do calendário.