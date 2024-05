O Inter já escolheu o estádio em que quer enfrentar o Belgrano, pela Sul-Americana, na condição de mandante, no dia 28 de maio. A depender do Colorado, o jogo ocorrerá no estádio Novelli Júnior, em Itu, interior de São Paulo. Agora, a confirmação da partida no estádio do Ituano depende da Conmebol, que já vistoriou o estádio.