Antes de embarcar para um período de trabalho em Itu, no interior de São Paulo, o Inter fez um último treino ainda em Porto Alegre. O elenco de jogadores colorados trabalhou na manhã deste sábado (18), no complexo esportivo da PUCRS. A equipe do técnico Eduardo Coudet volta a jogar no dia 28, contra o Belgrano, pela Sul-Americana.