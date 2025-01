5 receitas leves e rápidas de fazer em casa

A realidade bateu à minha porta e trouxe a sensação de que peguei pesado nas últimas semanas. Arrependimento zero. Foi bom demais, faria tudo de novo.

Faz parte dos rituais do fim do ano. Cada taça de vinho, cada fatia de peru, cada pratinho de sobremesa. Sem falar nos sorvetes, nos pães frescos dos cafés da manhã e da tarde. Só de lembrar já dá saudade.

Mas, como equilíbrio é tudo, nesta semana, a primeira do ano, quero dar uma aliviada. Por isso, a seguir, apresento receitas para pegar leve para quem deseja dar uma balanceada no cardápio do verão. Confira!