As enchentes causadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul trouxeram prejuízos para o Inter. Além de ver o Complexo Beira-Rio e o CT Parque Gigante serem tomados pelas águas, o Colorado viu o gramado do estádio ser inundado. O centro de treinamento do clube segue com bastante água, mas no local onde manda seus jogos, já baixou.