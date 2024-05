A primeira manifestação do Inter sobre danos causados pela enchente em seu patrimônio foi do vice Victor Grunberg, nesta quarta (15), no Complexo Esportivo da PUCRS, que recebe os treinos da equipe. O dirigente estima que o clube ficará até 90 dias longe do Beira-Rio para recuperação da estrutura e do gramado, que o CT Parque Gigante ficará fechado por até quatro meses para reforma e que o prejuízo ficará na casa de R$ 35 milhões.