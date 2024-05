Jeferson Leotte estava na arquibancada do estádio da PUCRS na fria e ensolarada tarde de quarta-feira. Para chegar lá, saiu do ginásio de esportes da universidade, onde está com a família (mulher e filho), após a água tomar conta de sua casa no bairro Navegantes. Da grade onde estava junto a outras pessoas, o colorado viu, entre tantos jogadores do Inter que recém haviam acabado o treino, a aproximação de Thiago Maia. Ao se agachar para fazer uma foto com o jogador, disse: