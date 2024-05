A retomada do futebol para o Inter deverá ser fora do Rio Grande do Sul. Isso porque, como o jogo é contra o Belgrano, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o estádio precisa atender a uma série de exigências da Conmebol. No Estado, apenas Beira-Rio e Arena estão liberados no momento. E há uma certa burocracia a ser cumprida para incluir uma sede, o que pode atrapalhar qualquer plano mais ousado.