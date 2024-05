O sol e o frio acompanharam a retomada dos treinos do Inter duas semanas depois da parada forçada em razão das enchentes que assolam o Rio Grande do Sul. A direção teve de ceder em voltar ao trabalho em razão da pressão das datas dos jogos, e o grupo se encontrou na PUCRS, e trabalhou no estádio que serve de ponto de coleta de donativos para as vítimas. O time iniciou a preparação para enfrentar o Belgrano, pela Copa Sul-Americana, no dia 28.