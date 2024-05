Na Tailândia para reunião do Conselho da Fifa, o presidente da CBF Ednaldo Rodrigues se manifestou pela primeira vez após o pedido feito por onze dos 20 clubes que disputam o Brasileirão por uma paralisação da competição em razão da tragédia no Rio Grande do Sul por conta das enchentes. Em entrevista ao portal GE.com, o dirigente afirmou que irá respeitar a vontade das equipes, mas reiterou que irá apontar antes da decisão final as dificuldades que uma parada irá gerar no que chamou de “já difícil” calendário brasileiro. A CBF convocou para o dia 27 de maio uma reunião para decidir sobre a continuidade do Brasileirão.