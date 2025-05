O Inter não está em crise, mas precisa de cobrança

Inclusive, mesmo não sendo o lugar ideal para isso, se as coisas do Inter ainda estivessem em ordem , talvez poderíamos jogar conversa fora e falar sobre outros temas sem nenhuma preocupação.

Meu último texto antes das férias falava sobre o empate colorado no clássico Gre-Nal.

Instabilidade colorada

Tratar os últimos resultados negativos do time como crise é atropelar o processo das coisas . E questionar a continuidade de Roger Machado é um absurdo .

Fazer isso é tratar o futebol de forma simplista . Nos últimos anos, não lembro de um time do Inter que foi regular por tanto tempo.

É necessário valorizar o que foi feito e confiar na recuperação do grupo para continuidade da temporada.

Desempenho ruim

As soluções do técnico não funcionam, os jogadores pioraram individualmente. Fisicamente, a equipe preocupa e o anímico parece ter ficado dentro do Campeonato Gaúcho.