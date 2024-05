O Grêmio estuda as alternativas à disposição para a reapresentação dos jogadores. A tendência é que o grupo principal volte a treinar em conjunto a partir desta sexta-feira (17), ainda em local a ser definido. A direção trabalha com alguns cenários, e o mais provável é que o grupo seja reunido fora do Rio Grande do Sul. Existe a possibilidade de levar o grupo para São Paulo, Rio de Janeiro ou até mesmo Minas Gerais.