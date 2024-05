A Conmebol anunciou, na madrugada deste domingo (12), a remarcação dos jogos da dupla Gre-Nal que foram adiados por conta da enchente que atingiu o Rio Grande do Sul. No caso do Grêmio, os confrontos contra o Huachipato, no Chile, e diante do Estudiantes, em Porto Alegre, foram remarcados para os dias 4 de 8 de junho, respectivamente. O período está dentro da data Fifa, que não tem jogos do Brasileirão. GZH mostra como fica o calendário gremista a partir de agora.