Por conta da tragédia climática que afeta o Rio Grande do Sul nas últimas semanas, causando mortes e deixando pessoas desaparecidas e desalojadas, os jogos de Grêmio e Inter pela Libertadores e Sul-Americana, respectivamente, foram remarcados pela Conmebol. A entidade divulgou as novas datas na madrugada deste domingo (12); as partidas ocorrerão no início de junho. As equipes estão impossibilitadas de treinar e mandar seus jogos em Porto Alegre por conta das inundações.