Fifa anuncia vencedores dos prêmios The Best nesta terça-feira

Vinicius Júnior é o favorito para levar o prêmio masculino. Thomas COEX / AFP

Os vencedores dos prêmios The Best, concedidos anualmente pela Fifa, serão anunciados nesta terça-feira (17) em uma cerimônia virtual transmitida de Doha, informou o órgão máximo do futebol.

Na categoria masculina, os dois grandes favoritos ao prêmio de melhor jogador do ano são o brasileiro Vinicius Jr, que conquistou a Liga dos Campeões pelo Real Madrid, e o espanhol Rodri, campeão da Eurocopa pela Espanha e vencedor da Bola de Ouro em novembro.

Dos 11 nomeados, mais de metade são jogadores do Real Madrid: Carvajal, Valverde, Bellingham, Kroos e Vini, além de Mbappé, que disputou a primeira parte da temporada pelo Paris Saint-Germain. O astro argentino Lionel Messi e Lamine Yamal também estão no lista.

Entre as mulheres, 16 jogadoras concorrem ao troféu, e a favorita é a espanhola Aitana Bonmatí, vencedora da última Bola de Ouro e do The Best em 2023.

Também serão homenageados na premiação os melhores treinadores do futebol masculino e feminino e o melhor goleiro e goleira. Serão anunciados ainda os vencedores dos prêmios "Marta" e "Puskas" para os melhores gols do ano no futebol feminino e masculino, respectivamente.

Os premiados serão anunciados num evento virtual que acontecerá em Doha, no Catar, na véspera da final da Copa Intercontinental entre Real Madrid e Pachuca.