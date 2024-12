Campeonato Brasileiro registra a segunda maior média de público da história

"O Brasileirão 2024 foi emocionante do começo ao fim, não só na disputa pelo título que deixou até as rodadas finais Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Flamengo e Internacional em condições de chegar em primeiro, mas também pela luta que as equipes travaram para conseguir vaga na Libertadores, na Sul-Americana e para fugir do descenso. Vimos grandes jogos, de muita qualidade técnica, da 1ª à 38ª rodada. O sucesso de edição de 2024 nos deixa ainda mais empolgados para fazer do Brasileirão 2025 ainda melhor", acrescentou Ednaldo Rodrigues.