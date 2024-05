A CBF remeteu, neste sábado (11), um ofício às federações estaduais sobre a possibilidade de paralisação de todas as quatro divisões do Brasileirão. Caberá às entidades locais realizarem a consulta junto a seus clubes filiados sobre a opinião de cada em relação ao tema. Dependendo do número de adesões em cada um dos níveis do torneio, a ideia será levada adiante.