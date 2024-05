Grêmio, Inter e Juventude, os gaúchos da Série A do Brasileirão, oficializaram o pedido pela paralisação do futebol no país à CBF devido ao estado de calamidade pública vivido no Rio Grande do Sul. Em carta conjunta assinada na última sexta-feira (10), os clubes solicitam o adiamento de três rodadas da competição de pontos corridos para todas as equipes.