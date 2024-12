Atacante do feminino não renova com o Grêmio e vai defender clube paulista em 2025

Passagem de Caty pelo Grêmio fica marcada pelo golaço na final do Gauchão de 2022.

A atacante Caty não seguirá no Grêmio em 2025. A jogadora tem contrato com o Tricolor apenas o dia 31 de dezembro, e o vínculo não será renovado. Por conta disso, a atleta se transferirá para a Ferroviária.

No Grêmio desde 2022, Caty acumulou 60 jogos, nove gols e nove assistências com a camisa tricolor. Ela também conquistou dois títulos gaúchos. Recuperada de uma lesão de menisco no joelho, a jogadora não foi relacionada para a disputa da Ladies Cup. Portanto, não disputará mais partidas pelas Gurias Gremistas.