Grêmio estreia contra o Sport na Brasil Ladies Cup; confira detalhes do torneio

Grêmio contará com a artilheira Cássia na competição. (Caroline Motta/Grêmio FBPA)

Depois da conquista do título gaúcho, as Gurias Gremistas terão a oportunidade de levantar mais uma taça em 2024. O time estreia na Brasil Ladies Cup, nesta segunda-feira (16), em São Paulo. A primeira adversária será a equipe do Sport.

A competição, que encerra o calendário do futebol feminino, será disputada em São Paulo. O Tricolor está no Grupo B, com Athletico-PR, River Plate e Sport.

O adversário na estreia será o Sport, às 16h, no Canindé. Na sequência, terá Athletico-PR e Sport. No outro grupo, estão Avaí/Kindermann-SC, Bahia, seleção do Paraguai e Pumas-MEX.

A comandante Thaissan Passos terá a ausência de peças titulares. A goleira Lorena, as zagueiras Mónica Ramos e Tayla, a lateral Raissa Bahia, a meio-campista Jessica Peña e a atacante Giovaninha são nomes que não estarão na delegação (confira a lista de atletas relacionadas abaixo).

A comissão técnica optou por preservar as jogadoras mais desgastadas e dar minutagem para os nomes que foram pouco aproveitados ao longo da temporada.

Esta será a primeira participação do Grêmio no torneio principal. No ano passado, o clube levantou a taça na categoria sub-20.

Como é a disputa da Ladies Cup?

O torneio começa neste domingo e vai até o dia 22 de dezembro. São oito equipes participantes, divididas em dois grupos. Os primeiros colocados de cada chave decidirão o título.

Todos os jogos serão realizados no Estádio Canindé, em São Paulo. Os torcedores poderão acompanhar as partidas de forma gratuita.

Grupos

Grupo A: Avaí/Kindermann-SC, Bahia, Seleção do Paraguai e Pumas-MEX

Grupo B: Athletico, Grêmio, River Plate e Sport

Atletas relacionadas do Grêmio para a Ladies Cup

Goleiras: Sol e Vivi

Sol e Vivi Defensoras: Brito, Dani Barão, Emile e Sassá

Brito, Dani Barão, Emile e Sassá Meio-campistas: Bia Santos, Dayana Rodriguez, Dudinha, Pri Back, Rafa Levis, Raquel Fernandes, Rita Bove e Vick

Bia Santos, Dayana Rodriguez, Dudinha, Pri Back, Rafa Levis, Raquel Fernandes, Rita Bove e Vick Atacantes: Cássia, Gisele, Luana Spindler, Maria, Maria Dias, Maria Hurtado e Shashá

Cássia, Gisele, Luana Spindler, Maria, Maria Dias, Maria Hurtado e Shashá Suplentes: Isa Condorelli (goleira), Joice (meio-campista), Natane (lateral), Pyetra (atacante) e Sinara (lateral)