Ciclone Chido deixa ao menos 14 mortos no arquipélago francês de Mayotte, no Índico

Pelo menos 14 pessoas morreram após a passagem devastadora do ciclone Chido pelo arquipélago francês de Mayotte, no Oceano Índico, informou neste domingo uma fonte de segurança.

Com rajadas superiores a 220 km/h, o ciclone tropical é o mais intenso a atingir este território em mais de 90 anos, segundo o instituto meteorológico francês.

Os serviços de emergência foram mobilizados por via marítima e aérea, mas seus trabalhos foram dificultados por danos nos aeroportos e problemas de eletricidade.

Mais de 15 mil casas ficaram sem eletricidade, segundo as autoridades francesas. As chamadas telefônicas, mesmo as de emergência, foram drasticamente limitadas.