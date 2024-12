ETCR oferece sete cursos técnicos integrados ao Ensino Médio

Alunos da ETCR podem escolher entre sete cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, como Enfermagem e Informática. ETCR / DIvulgação

A entrada no Ensino Médio é um marco importante na vida de muitos estudantes. Além de iniciarem uma nova etapa na formação, também começam a refletir sobre o futuro e as áreas de atuação que desejam seguir. Nesse contexto, investir em um curso técnico pode ampliar significativamente as oportunidades para jovens no início de suas trajetórias profissionais. Em Porto Alegre, a Escola Técnica Cristo Redentor (ETCR), com 27 anos de experiência no ensino técnico, apresenta uma proposta inovadora: o Ensino Médio integrado às formações profissionais.

De acordo com o diretor da ETCR, Carlos Milioli, a proposta da escola se diferencia pelo formato único, que contempla a Formação Geral Básica – incluindo todos os conteúdos obrigatórios para o Ensino Médio, preparando-os para vestibulares e ENEM, e as disciplinas de Projeto de Vida e eletivas de áreas variadas nos dois primeiros anos. A escolha do curso técnico, por sua vez, acontece apenas no terceiro ano, o que, segundo Milioli, contribui para reduzir a evasão escolar e permite que os alunos tenham mais tempo para explorar diferentes possibilidades.

– Fizemos pesquisas e percebemos que, em muitos casos, quando as disciplinas técnicas começam já no primeiro ano, a desistência é alta. Nossa proposta oferece ao estudante dois anos para testar, experimentar e amadurecer antes de tomar sua decisão – explica Milioli.

Para auxiliar os alunos nesse processo, a ETCR promove eventos e palestras sobre diferentes profissões e áreas de atuação. O papel dos professores também é destacado, já que eles compartilham suas experiências práticas do mercado, tornando-se referências importantes para os estudantes. A escola ainda busca engajar as famílias nesse momento decisivo promovendo palestras e outras atividades.

– O protagonismo dos nossos alunos é a essência da proposta da ETCR, e todas as nossas iniciativas buscam fortalecê-lo. Assim, capacitamos os estudantes a liderarem suas próprias jornadas – orienta.

Outro diferencial do Ensino Médio integrado da ETCR é a diversidade de cursos técnicos oferecidos. São sete opções: Enfermagem, Nutrição, Química, Edificações, Administração, Publicidade e Informática. Além disso, os alunos têm acesso a disciplinas eletivas, como Educação Financeira, Nutrição e Saúde, Fotografia e Arte Digital, Libras: Cultura e Comunicação, dentre outras. Após a conclusão do Ensino Médio Integrado, o aluno pode exercer a profissão técnica enquanto cursa o Ensino Superior se assim desejar.

– Nosso projeto foi planejado nos mínimos detalhes, pensando no bem-estar e no desenvolvimento dos estudantes. Desde o horário de início das aulas, às 8h10min, à criação de um espaço de convivência com cozinha e jogos, para que eles possam interagir antes e depois das atividades escolares – exalta Milioli.