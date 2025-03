A posição do Grêmio sobre o pedido do Inter para que o Gre-Nal tenha arbitragem de fora do RS

Vice de futebol gremista não vê problema na proposta. Luis Gustavo Santos / Agência RBS

O Grêmio não se opõe à ideia proposta pelo Inter de que os Gre-Nais da final do Gauchão tenham arbitragem de fora do Estado. Em contato com a reportagem de Zero Hora, o vice de futebol gremista Alexandre Rossato afirmou que, para o Tricolor, a hipótese levantada pelo adversário da decisão "não seria um problema".

O Inter entregou à Federação Gaúcha de Futebol (FGF) nesta terça-feira (4) um documento solicitando formalmente a escalação de árbitros de fora do estado para as finais. Além disto, o Colorado apresentou uma lista com supostos equívocos cometidos contra a equipe durante a competição.

A ideia não é nova. Após a vitória do Grêmio sobre o Ypiranga, no dia 15 de fevereiro, o diretor de futebol gremista Guto Peixoto já havia sugerido que os jogos decisivos fossem conduzidos por uma arbitragem de fora do Rio Grande do Sul. A proposta foi reforçada pelo presidente gremista depois da partida de ida da semifinal contra o Juventude.

Após o primeiro jogo das semifinais, em virtude das insistentes e recorrentes reclamações dos dois lados, sobretudo contra a ação do VAR, a FGF determinou que os árbitros de vídeo viessem de outros Estados a partir do segundo jogo, ideia que será repetida para as finais.

A entidade, contudo, ainda não confirmou se os árbitros dos Gre-Nais decisivos serão gaúchos ou de fora do Rio Grande do Sul.