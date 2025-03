Episódios das semifinais do Gauchão serão julgados na próxima semana, afirma presidente do TJD-RS

Airton Ruschel concedeu entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha. @airtonruschel / Instagram / Divulgação

Denúncias relacionadas às semifinais do Gauchão deverão ser julgadas pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD-RS) até a próxima semana. A previsão é do presidente do órgão, Airton Ruschel, que concedeu entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha, nesta terça-feira (4).

Ruschel explicou que denúncias sobre situações ocorridas nos jogos de ida, como declarações que questionaram a seriedade do campeonato, vão a julgamento primeiro. A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) retoma os trabalhos nesta quarta-feira (5) após dois dias de recesso de Carnaval.

— Essa primeira denúncia chegou sexta-feira (28) traz três dirigentes do Grêmio (presidente, vice e diretor de futebol), dois dirigentes do Inter, o seu vice-presidente de futebol e o ex-jogador D'Alessandro (diretor). Esses eu despacho amanhã (quarta-feira) de manhã com certeza. O caso será julgado já na segunda ou terça-feira porque eu preciso de três dias úteis para que as pessoas sejam intimadas a responder — explicou.

Já os ocorridos nos jogos de volta, a exemplo da briga no final da partida entre Juventude e Grêmio, no Estádio Alfredo Jaconi, serão analisados pela Procuradoria-Geral entre esta quarta-feira (5) e quinta-feira (6).

— Os árbitros de toda a rodada (não só dos jogos de Grêmio e Inter) entregarão as súmulas na quarta-feira e o procurador-geral distribui entre seus pares e fará a denúncia ainda na quarta ou quinta-feira. Se eu receber essa denúncia na quinta-feira, eu marcarei também essa sessão para terça ou quarta-feira da semana que vem — comentou.

Na entrevista, Airton Ruschel ainda assumiu um compromisso com a agilidade dos processos. Os resultados dos julgamentos, por envolverem personagens da dupla Gre-Nal, podem impactar no segundo jogo da decisão do campeonato, previsto para o dia 16.

— É um compromisso dessa presidência — acrescentou.

