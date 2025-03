Inter pede arbitragem de fora do Rio Grande do Sul para as finais do Gauchão

Bisol (ao centro) foi o responsável por enviar o pedido à federação. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter entregou à Federação Gaúcha de Futebol (FGF), esta terça-feira (4), um documento solicitando árbitros de fora do Estado nas finais do Gauchão. O primeiro jogo será no sábado (8), às 17h45min, na Arena. A volta, possivelmente no dia 16, será no Beira-Rio.

Além disto, o clube apresentou uma lista com supostos equívocos cometidos contra a equipe durante a competição. Em paralelo, a instituição reclama dos protestos do rival.

A informação foi confirmada pelo vice-presidente de futebol, José Olavo Bisol, em contato com Zero Hora. O dirigente enviou para a federação argumentos para contextualizar o pedido para os duelos decisivos da disputa estadual.

Os destinatários foram a presidência da FGF, que tem como presidente Luciano Hocsman, e a comissão de arbitragem, chefiada pelo ex-árbitro Leandro Vuaden.

A partir de polêmicas, especialmente na semifinal entre Grêmio e Juventude, a direção colorada compreende que o melhor cenário seria trazer árbitros de fora do Rio Grande do Sul para os dois jogos.

A equipe do VAR, conforme anunciado pela FGF há uma semana, já foi escalada com profissionais de fora do Rio Grande do Sul. Na oportunidade, os árbitros gaúchos foram respaldados por Hocsman e Vuaden, um indicativo de que não se cogitava trazer de outros Estados para a final.

Leia Mais Dez negócios fechados e permanência importante: quanto o Inter gastou na janela de transferências

Erros e pressão

O documento também apresenta, segundo a compreensão colorada, os erros nos duelos do clube durante o Gauchão. Além de pênaltis, faltas e cartões não aplicados, há reclamação, por exemplo, da penalidade assinalada no Gre-Nal 444, na Arena, que gerou o gol gremista.

Por conta dos argumentos apresentados, o Inter tem esperanças de o pedido ser atendido. Vale lembrar que o próprio Grêmio já havia pedido árbitros de fora no Gauchão.

O vice-presidente de futebol colorado também é vice-presidente eleito da FGF, licenciado da entidade por ter assumido o cargo no clube.