Mais três mortes por dengue são registradas no Rio Grande do Sul; total de óbitos chega a 16

RS tem, atualmente, quase 17 mil casos confirmados da doença. witsawat / stock.adobe.com

Com três mortes por dengue registradas nesta terça-feira (13), o Rio Grande do Sul chegou a 16 casos fatais causados pela doença. Os dados sobre os óbitos foram incluídos no boletim diário da Secretaria Estadual da Saúde (SES).

Viamão, na Região Metropolitana, teve a terceira morte confirmada neste ano. Já outros dois municípios registraram os primeiros óbitos pela doença: Erechim, no norte do Estado, e Estrela, no Vale do Taquari.

As três vítimas recentes eram pessoas idosas com comorbidades. Em Viamão, foi registrada a morte de uma mulher de 73 anos. Em Erechim, a vítima foi um homem de 68 anos. Já em Estrela, era uma mulher de 64 anos.