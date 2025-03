Súmula de Juventude x Grêmio detalha agressões e tumulto na saída de campo

Lance do gol de Gustavo Martins deu início às confusões. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A decisão entre Grêmio e Juventude, pela semifinal do Gauchão, ainda terá repercussões fora dos gramados. O documento oficial da partida foi publicado no final da noite de domingo (2) com o relato dos episódios de agressão e de tumulto na saída de campo.

O lance mais polêmico da partida, no gol validado de Gustavo Martins levando a decisão aos pênaltis, gerou duas expulsões. Posteriormente, o Grêmio ficou com a classificação nas penalidades.

"Desferido um soco no rosto"

Pelo lado do Grêmio, a expulsão do técnico Gustavo Quinteros foi detalhada com dois fatos: invasão de campo após gol de Gustavo Martins para protestar contra uma decisão da arbitragem, além de desferir um soco no rosto do atacante Ênio, após revisão do VAR.

"Aos 51 min do segundo tempo, o treinador do Grêmio, Sr. Gustavo Quinteros, por após a marcação de um gol da sua equipe, ter invadido o campo para protestar de uma suposta decisão da arbitragem e ter desferido um soco no rosto do atleta da equipe adversária, Sr. Sebastião Almeida (Ênio). A referida expulsão ocorreu após revisão do VAR. O treinador expulso saiu de campo normalmente", diz o trecho da súmula.

Expulsão por agredir treinador

No mesmo episódio, o lateral Reginaldo, do Juventude, foi expulso por desferir um soco no rosto do técnico do Grêmio.

"Expulsei com cartão vermelho direto, aos 51 min do segundo tempo, o atleta Sr. Reginaldo Jesus, por após a marcação de um gol contra a sua equipe, ter desferido um soco no rosto do treinador adversário, Sr. Gustavo Quinteros. A referida expulsão ocorreu após revisão do VAR. O treinador expulso saiu de campo normalmente."

Confusão no túnel

Ainda, no documento da partida, foi relatado que cerca de 20 pessoas da equipe técnica e diretiva do Juventude proferiram insultos contra a arbitragem no túnel de acesso ao vestiário no final da partida.

O grupo precisou ser contido pelo policiamento do estádio. No entanto, não houve a identificação das pessoas envolvidas.

Repercussões no TJD

Os fatos ocorridos na partida serão analisados pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) do Rio Grande do Sul. Neste momento, o órgão está com as atividades suspensas em virtude do feriado de Carnaval. Os trabalhos voltarão a partir de quarta-feira (5).

No caso do técnico Gustavo Quinteros, ele pode ser enquadrado no Art. 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata da "prática de agressão física durante a partida, prova ou equivalente".

Para estes caso, em caso de condenação, a pena prevê suspensão de quatro a 12 partidas, provas ou equivalentes, se praticada por atleta, mesmo se suplente, treinador, médico ou membro da comissão técnica.

Além disso, argentino concedeu coletiva, contrariando o regulamento, podendo gerar uma segunda oferta contra o profissional.