Jovem de Capão Bonito do Sul cria biodigestor acessível e ganha bolsa internacional de estudos

Morador do Assentamento 25 de Novembro, de Capão Bonito do Sul, o jovem Vitor de Morais Corá, 19 anos, foi premiado com uma bolsa internacional de estudos. O reconhecimento veio depois que ele desenvolveu o projeto Inovação no Campo, que aciona práticas agrícolas sustentáveis e inovadoras na propriedade rural da família.