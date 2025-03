Arena inicia venda de ingressos para o Gre-Nal 445

A Arena Porto-Alegrense anunciou nesta terça-feira (4) as informações da venda dos ingressos para o Gre-Nal 445. O jogo, marcado para as 17h45min deste sábado (8), começa a ter entradas comercializadas para os sócios do Grêmio. A partir das 14h desta quinta-feira (6) a venda estará disponível para todos os públicos.