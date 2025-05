Brasil terá novo fornecedor de material esportivo no ciclo Los Angeles 2028

Adidas foi patrocinadora em 1984, quando Joaquim Cruz foi ouro em Los Angeles. Agencia Corbes / Seattle/COB

O Time Brasil terá um novo fornecedor de material esportivo para o ciclo dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. A empresa alemã Adidas voltará a atuar em parceria com o Comitê Olímpico do Brasil (COB) substituindo a chinesa Peak e as brasileiras Riachuelo e Havaianas, que foram as empresas que vestiram os atletas brasileiros nos uniformes de passeio, viagem, pódio e cerimônias de abertura e encerramento no ciclo de Paris 2024.

A estreia em competições oficiais será na próxima edição dos Jogos Olímpicos de Inverno, que serão disputados entre 6 e 22 de fevereiro de 2026, em Milão e Cortina d’Ampezzo, na Itália.

No acordo que deverá ser oficializado nesta terça-feira (13), no Rio de Janeiro, a Adidas ficará responsável por fornecedor todo o material para as delegações brasileiras.

Adidas e COB estiveram juntos durante os Jogos Olímpicos de Los Angeles em 1984. Na segunda-feira (12), em São Paulo, a empresa realizou o Adidas Brand Day, com as presenças de parceiros e atletas patrocinados pela marca.