EUA inclui Cuba em lista de países que não cooperam contra o terrorismo

Os Estados Unidos incluíram novamente Cuba e mantiveram a Venezuela no grupo de países que não cooperam plenamente na sua luta antiterrorista, informou nesta terça-feira (13) o Departamento de Estado.

Em 20 de janeiro, dia de sua posse, Trump já revogou a decisão de seu antecessor, o democrata Joe Biden, de retirar Cuba de outra lista, a de países patrocinadores do terrorismo.

"Em 2024, o regime cubano não cooperou plenamente com os Estados Unidos em matéria antiterrorista", afirma a porta-voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce, em um comunicado que especifica que outros quatro países - Venezuela, Coreia do Norte, Irã e Síria - permanecem na lista.