As razões para Roger manter o time do primeiro Gre-Nal da decisão do Gauchão

Roger parece ter o controle do grupo. Ricardo Duarte / Inter, divulgação

O retorno de alguns jogadores lesionados ao grupo colorado, especialmente por conta da final que se aproximava, animou o ambiente no Beira-Rio.

A ausência de peças como Wesley, Borré e Alan Patrick preocupou o torcedor do Inter. Jogar uma decisão tão importante com desfalques relevantes no contexto do time poderia prejudicar o nível de atuação coletivamente. Essa desconfiança é justificável.

Dentro das quatro linhas, os jogadores que substituíram as peças titulares corresponderam perfeitamente. O resultado de 2 a 0 construído por atletas como Carbonero e Vitinho tranquilizaram o Colorado para o jogo de volta.

Todavia, é importante destacar que o grupo contou com o acréscimo de Alan Patrick. Sem ele não seria possível apresentar um futebol tão qualificado na Arena. O camisa 10 conseguiu potencializar os seus colegas durante os 90 minutos.

Na sequência da temporada, Wesley e Borré devem voltar ao time titular. Após o Gauchão, o calendário colorado tem compromissos pela Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores da América.

Porém, a curto prazo, principalmente levando em consideração fatores físicos, Carbonero e Enner Valencia precisam começar o confronto diante do Grêmio. Eles conquistaram essa vaga por merecimento.

Volta de Rochet não quer dizer volta da titularidade

Além disso, a volta de Rochet levantou o debate sobre a titularidade entre os goleiros do clube. Mas esse não é um debate que possa ser materializado, ao menos antes da final. Anthoni jogou toda a competição e não tremeu em momentos importantes para o time.

A titularidade do jovem goleiro colorado foi conquistada com desempenho sólido. Pode ser que nas outras competições o arqueiro uruguaio retorne ao time titular, mas isso não deve ser discutido para decisão do estadual.

Roger tem o controle do grupo

Entendo que cada um tenha suas preferências em relação ao time ideal para estar em campo. Mas é necessário levar em consideração a gestão de grupo de Roger Machado.

Valorizar a resposta de quem estava no banco de reservas é uma forma de valorizar as peças que estão compondo o plantel para temporada 2025.

Além disso, todos demonstraram que são jogadores com capacidade técnica de entregar o desempenho esperado pelo torcedor.