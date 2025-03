FGF marca dia e hora para Inter ouvir áudios do VAR sobre possível pênalti no Gre-Nal 

O Inter solicitou à Federação Gaúcha de Futebol uma audiência para ter acesso ao conteúdo do VAR do Gre-Nal da primeira final do Estadual, disputada no sábado (8), na Arena do Grêmio. A reunião será às 15h desta quarta-feira (12). O interesse colorado está em dois lances, ambos de possível pênalti em Vitinho.