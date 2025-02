FGF divulgará nesta terça-feira áudios do VAR de lances do Gauchão

O presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Luciano Hocsman, afirmou durante coletiva de imprensa que a entidade irá divulgar nesta terça-feira (26) os áudios do VAR de lances do Estadual.

— Primeiro o clube vem aqui (sede da FGF), vai ouvir o áudio, vai ter a explicação da comissão e depois vai ter um link dedicado no site da Federação com os clipes desses lances — explicou Hocsman.

VAR de fora do Estado

Hocsman anunciou que vai trazer a equipe do VAR de fora do Estado para os jogos da semifinal e da final do Gauchão.

— Faremos isso para arrefecer o que está acontecendo aqui. É dolorido para mim, pela confiança que tenho no comprometimento e no trabalho que é realizado pelos árbitros do Rio Grande do Sul. Mas chega um momento que nós temos de pensar de uma forma responsável, para arrefecer algo que está caminhando para um clima muito perigoso.