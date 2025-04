Fortaleza é goleado pelo Racing na estreia da Libertadores

O Fortaleza estreou com derrota na Libertadores 2025. Jogando na Arena Castelão, nesta terça-feira (1º), o time treinado por Juan Pablo Vojvoda foi goleado pelo Racing da Argentina, por 3 a 0, com gols de Salas, Almendra e Sosa.

Com o resultado, o Fortaleza fica na última posição do Grupo E. Já Racing, com a vitória, é primeiro da chave. Na outra partida do Grupo, o Atlético Bucaramanga da Colômbia empatou em 3 a 3 com o Colo-Colo do Chile.

A próxima partida do Fortaleza pela Libertadores será contra o Colo-Colo, nos Andes, na quinta-feira (10).

O duelo contra os argentinos

Enquanto o time cearense obteve sua vaga na fase de grupos da competição por ter ficado na quarta colocação do Brasileirão 2024, o Racing chegou com status de campeão da Copa Sul-Americana, título conquistado diante do Cruzeiro no ano passado.

O time argentino mostrou sua força logo aos 2 minutos de jogo, com Martinez. O atacante chutou, João Ricardo defendeu, a bola seguiu em direção ao gol, mas foi tirada em cima da linha. Aos 12, foi a vez de Rojas chutar para nova defesa do goleiro do Fortaleza. O time da casa respondeu logo em seguida com Lucas Sasha finalizando perto do gol, após falha da defesa argentina.

Mas aos 24 do primeiro tempo o Racing abriu o placar. Depois de cobrança de escanteio, a defesa do Fortaleza cortou mal e Salas acertou o chute para o gol. 1 a 0.

À frente no placar, os argentinos assustaram seis minutos depois. Martínez apareceu livre, mas errou a finalização.

E embora a pressão do time cearense para empatar, quem teve a chance no final da primeira etapa foi o Racing. Sasha tentou o recuo para João Ricardo, errou e Martirena chutou para o gol. Quase!

Segundo tempo

Na etapa final, o Racing começou em cima e aos 2 minutos ampliou sua vantagem. O volante Almendra balançou a rede de João Guilherme após duas chances perdidas pelo time argentino no mesmo lance.

A partir daí o Fortaleza foi para cima a fim de tentar fazer seu gol. Aos 5 minutos, Sasha chutou e o goleiro Arias defendeu. Aos 12, Moisés arriscou e quase marcou. Aos 15, Moisés tentou novamente, mas a zaga tirou.

Mas o Racing voltou à carga. Aos 20 minutos, Nardoni do Racing resolveu dar uma de Messi e driblou quase toda a defesa do Fortaleza. Porém, João Ricardo acabou salvando. Logo depois, Santiago Sosa cabeceou e o goleiro brasileiro novamente não deixou a bola entrar.

E como era esperado, aos 38 minutos o time argentino chegou ao terceiro gol. Santiago Sosa fez de cabeça após cobrança de escanteio, dando números finais à partida: 3 a 0.

Libertadores — Fase de Grupos — 1º/4/2025

Fortaleza (0)

João Ricardo; Kuscevic, David Luiz, Titi (Mancuso 9'/2ºT) e Diogo Barbosa; Pol Fernández, Lucas Sasha, Pikachu (Moisés, 8'/2ºT) e Martínez (Pochettino, 00’/2ºT); Marinho (Deyverson, 27'/2ºT) e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Racing (3)

Arias; Di Césare, Santiago Sosa e Colombo; Martirena, Nardoni e Almendra (Barrios, 20'/2ºT); Gabriel Rojas, Vietto (Solari, 20'/2ºT); Adrián Martínez e Salas. Técnico: Gustavo Costas.

GOLS: Salas, aos 24min do 1ºT, Almendra, aos 2min do segundo tempo, e Sosa, aos 38min do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS: Di Césare (R), Kuscevic (F), Nardoni (R)

LOCAL: Arena Castelão

Próximos jogos do Grupo E

Racing x Atlético Bucaramanga — 10/4, às 19h