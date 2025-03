Mercado e Gabriel Carvalho avançam em recuperações; confira cenários

Montagem sobre fotos de Ricardo Duarte / Inter, Divulgação

Ainda entregues ao departamento médico do Inter, Mercado e Gabriel Carvalho avançaram uma etapa em suas recuperações. Nos últimos dias, os dois iniciaram trabalhos de fisioterapia no gramado, com caminhadas e corridas leves.

Conforme apurado por ZH, o Colorado trabalha os retornos dos dois atletas com cautela, já que as avaliações médicas são diárias e os resultados podem variar durante o processo de recuperação.

A expectativa é de que Gabriel Mercado volte a treinar com o grupo entre junho e julho. Sem imprevistos, o argentino deve ter condições de jogo no início do segundo semestre.

Internamente, o Inter não estima o retorno do jovem Carvalho. O prazo inicial, conforme apurado por ZH à época, era de três meses, para abril ou maio.

O meio-campista de 17 anos vai deixar o Inter na metade do ano. A venda ao Al Qadisiyah, da Arábia Saudita, foi concluída em janeiro, mas a saída só pode ocorrer quando o atleta completar 18 anos, em agosto.