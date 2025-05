Direção do Grêmio aposta em mudança de rota no sub-20 para "evitar falar em rebaixamento na base"

Grêmio de Fabiano Daitx busca reação no Brasileirão sub-20. Angelo Pieretti / Grêmio/Divulgação

O desempenho do Grêmio no Brasileirão sub-20 tem gerado preocupações entre a torcida.

Apesar da boa campanha na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o clube não tem conseguido repetir as atuações da base no Campeonato Brasileiro e está na beira da zona do rebaixamento.

Por esta razão, a direção das categorias de base da equipe gremista aposta em uma mudança de rota para tentar reagir na competição.

Avaliação da diretoria

Em entrevista à Zero Hora, o diretor das categorias de base do clube, Diego Martignoni, abordou os resultados recentes e explicou a filosofia de trabalho implementada, que prioriza a formação de atletas para o profissional.

— Esses resultados têm motivos complexos. Desde o início da gestão teve uma mudança de ideia. A sub-20 passou a ser uma transição. A missão que a gente recebeu é entregar meninos cada vez mais prontos — explicou o diretor.

Kaick foi vendido ao Dallas FC, dos Estados Unidos. Lucas Uebel / Grêmio

O dirigente destacou o sucesso dessa abordagem ao citar exemplos recentes de jogadores que ascenderam ao time principal.

— Da geração 2005 surgiram jogadores importantes, como Kaick, Gustavinho e Nathan Fernandes, que já foram vendidos. Agora estão Serrote, Viery e Alysson no profissional — lembrou Martignoni.

Mudança de rota

No entanto, essa priorização da transição para o profissional tem impactado a escalação e, consequentemente, o desempenho da equipe no Brasileirão sub-20.

Neste momento, o Grêmio é o 17º tabela na tabela do campeonato, com oito pontos. Mesma pontuação de Atlético Goianiense e Atlético-MG, que abrem o Z-3, e dois a mais do que o Inter, que está na lanterna.

Tiaguinho atuou em apenas quatro partidas do Brasileirão. Angelo Pieretti / Grêmio/Divulgação

O atacante Gabriel Mec, o meia Tiaguinho e o zagueiro Luis Eduardo, os destaques da geração 2008, também têm se ausentado dos jogos. Seja por lesões ou convocações para a seleção sub-17.

Na última rodada, a derrota por 3 a 0 para o Santos, o volante Zortéa e o centroavante Jardiel ficaram de fora por terem sido relacionados por Mano Menezes para o time principal.

Nova regra

Um ponto de forte crítica por parte de Martignoni foi a regra de rebaixamento imposta pela CBF na categoria sub-20. Diante desse cenário, ele anunciou uma mudança de postura para as próximas rodadas.

— O que não é normal é essa regra da CBF de rebaixamento. Os outros clubes estão jogando com jogadores mais velhos para para evitar isso. Vamos nos obrigar a baixar alguns jogadores para as próximas rodadas, para melhorar o desempenho. Vai ter que ser assim para não se falar em rebaixamento na base— afirmou.

Contudo, ele ressaltou que essa medida será uma exceção e que a prioridade principal continua sendo a formação de atletas:

— Seria um erro priorizar a competição e não a formação, por isso vamos mesclar.

Na próxima quarta-feira (14), o Grêmio enfrentará o Bragantino pela 10ª rodada da competição. Ainda restam mais 10 rodadas para o encerramento da primeira fase.