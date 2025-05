Acidentes de trânsito deixam 11 mortos no RS entre sábado e a madrugada desta segunda-feira

Veículo no qual estavam as quatro pessoas que morreram no acidente em Rondinha, na madrugada de domingo (11). Rádio Máxima / Divulgação

Acidentes de trânsito causaram a morte de 11 pessoas no Rio Grande do Sul entre a manhã de sábado (10) e a madrugada desta segunda-feira (12).

O levantamento foi feito por Zero Hora com base nos casos atendidos pelas polícias rodoviárias. O cenário indica média aproximada de uma morte a cada três horas no período.

Sábado (10): três mortes

Um homem morreu na manhã de sábado na BR-386, em Seberi, no norte gaúcho. Dirceu Donatti, 58 anos, dirigia um Fiat Uno que sem envolveu em uma colisão frontal com um caminhão por volta das 10h30min.

No início da noite do mesmo dia, uma colisão entre dois carros matou dois homens na ERS-305, em Tucunduva, no Noroeste.

As vítimas foram identificadas como Paulo Cassio Chitolina Helmich, 34 anos, e Luis José Lucas, 58. Eles estavam em um Fiat Uno que colidiu em um Renault Clio, no qual havia uma casal, que teve ferimentos e foi levado em estado estável de saúde ao hospital.

Domingo (11): sete mortes

O acidente com mais óbitos no período foi registrado na madrugada de domingo. Quatro jovens, com idades entre 16 e 21 anos, morreram em uma colisão frontal entre um carro e um ônibus na RS-404, em Rondinha, no Norte. As vítimas estavam em um VW/Gol.

A colisão de um Renault Sandero em um guard-rail na freeway (BR-290), em Gravataí, na Região Metropolitana, causou duas mortes na noite de domingo (11). O fato ocorreu no km 80 da rodovia, quando as vítimas seguiam no sentido Interior-Capital. Morreram o condutor e a passageira, que não tiveram os nomes divulgados.

Em Rosário do Sul, na Fronteira Oeste, uma mulher de 39 anos morreu em uma colisão frontal com uma carreta no km 47 da BR-290, no início da noite do mesmo dia. A vítima, que morava no município, não teve o nome divulgado.

Segunda-feira (12): uma morte