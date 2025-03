Bernabei e Aguirre crescem na hora decisiva e aumentam poderio do Inter nas finais do Gauchão

Bernabei (E) e Aguirre foram destaques no Gre-Nal. Montagem sobre fotos de Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

A vitória do Inter no Gre-Nal da ida da final do Gauchão teve participação decisiva dos laterais. Braian Aguirre, pela direita, e Bernabei, pela esquerda, iniciaram as jogadas que terminaram nos gols de Carbonero e Alan Patrick. Com histórias diferentes no clube, os dois defensores externos se consolidaram ao mesmo tempo e cresceram na hora decisiva do Gauchão.

Aguirre é uma aposta de Roger. Reserva de Bruno Gomes desde que chegou, na metade do ano passado, o argentino ganhou vaga por conta da grave lesão do antigo titular. O início foi ruim. Aguirre não se encontrava na equipe, especialmente nos aspectos ofensivos. Até por enfrentar equipes que pouco atacavam, tinha por missão chegar à frente, ser opção de ataque.

Em algumas partidas, foi até vaiado. Ainda assim, continuava mantido por Roger. O técnico bancou sua permanência em todas as partidas. No pior momento, tirou o do time no intervalo do duelo com o São José. E são esses 45 minutos a menos que o impedem de ter atuado todos os segundos de todos os jogos.

Foi nas fases finais, porém, que se destacou. Nas duas partidas contra o Caxias, deu assistências, uma para Vitinho, no Centenário, outra para Valencia, no Beira-Rio. No Gre-Nal, além de controlar Pavon e Amuzu, deu o passe que achou Vitinho na frente e gerou o primeiro gol.

— Ele encontrou entrosamento, profundidade, timing e sua melhor capacidade física. Soube vencer o momento do começo de temporada. Precisa calma nas ponderações para não acabar com ninguém. As avaliações externas são precipitadas. Se eu fosse nervoso, já tinha tirado. Quem está fora sempre é melhor. Fico feliz por ter tido a segurança de permitir que ganhasse ritmo e não me deixar influenciar — declarou o técnico.

Bernabei é destaque do time de Roger Machado

Do outro lado do campo, Bernabei é uma consolidação. Destaque do time em 2024, ele esteve ameaçado de não jogar no Inter em 2025 por causa da dificuldade de negociação com o Celtic-ESC, seu antigo clube. Em 19 de janeiro, conseguiu finalizar o acordo, que girou em torno de R$ 28 milhões, com vínculo até 2028.

E do acerto em diante, a adaptação foi imediata. Bernabei chegou numa quinta e reestreou no sábado, contra o Juventude. Nesses nove jogos do Gauchão, marcou um gol e deu duas assistências, uma diante do Caxias, na semifinal do Beira-Rio, outra no Gre-Nal de sábado passado, para o gol de Alan Patrick.

É pelos lados do campo que está uma das maiores forças do Inter. E é por ali que o time treinado por um consagrado ex-lateral tentará repetir a atuação de sábado passado para confirmar o título gaúcho.