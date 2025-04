Estão transformando um erro de arbitragem rotineiro em escândalo e perseguição

Polêmicas de arbitragem acabaram sendo o principal destaque do Gre-Nal. Renan Mattos / Agencia RBS

O que aconteceu no Gre-Nal 447 é lamentável. Mais uma vez, a arbitragem se tornou protagonista de uma partida de futebol no Brasileirão. Não sabemos o que vai acontecer em cada rodada do campeonato, mas uma das certezas é de que pelo menos um grande erro vai acontecer por parte dos árbitros. Essa desconfiança não faz bem para nenhuma parte envolvida no contexto de um jogo de futebol.

Durante esse processo é muito importante colocar os pingos nos is. Desde o final do confronto entre Inter e Grêmio algumas declarações distorcem a realidade e colocam o Tricolor em posição de maior vítima do futebol brasileiro em relação à arbitragem. Isso não é verdade. Todos os clubes, sem exceção, em algum momento tiveram pontos negativos ou discordâncias com decisões de árbitros dentro de campo.

Eu estava na zona mista da Arena após o Gre-Nal. Acompanhei de perto a saída dos atletas e comissão técnica. Pessoas do Grêmio entraram no vestiário gritando termos como “assalto” e o lateral Marlon disse que o Inter era o time com mais pênaltis marcados a seu favor, indicando algum tipo de favorecimento ao Colorado. Isso mostra um completo desconhecimento dos acontecimentos do campeonato por parte do jogador do Grêmio. Ou falta de vontade de enxergar o que realmente acontece.

Não vi comoção do Grêmio após o pênalti escandalosos não marcado a favor do Atlético Grau na Copa Sul-Americana. A mesma coisa não aconteceu na penalidade clara sofrida por Vitinho depois de uma jogada tosca do goleiro Volpi. Marlon que destacou possíveis favorecimentos ao Inter não falou nada sobre os pênaltis sofridos por Rogel e Fernando nas últimas partidas. O erro está prejudicando todos os clubes. Estamos nas mãos de uma arbitragem ruim.

É importante reivindicar direitos quando acontece prejuízo para o clube. Porém, não é necessário juntar argumentos líquidos e clubistas para justificar ponto vista. O comportamento de dirigente e jogador gremista mostra que o mais importante para eles é fazer barulho e não melhorar a péssima arbitragem do Campeonato Brasileiro.