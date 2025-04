Pouco importa para o Inter o momento do Grêmio

Colorado encara o Tricolor no sábado (19) em mais um clássico Gre-Nal no ano. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Depois da partida entre Inter e Palmeiras, alguns atletas colorados foram perguntados sobre o momento do Grêmio. É normal essa abordagem levando em consideração o contexto Gre-Nal. Mas a resposta que mais chamou a atenção foi a de Vitão. O zagueiro disse “pouco me importo” sobre o momento do rival. Ele está certo em ter esse pensamento. Os acontecimentos do outro lado não podem pautar o dia a dia do clube.

Claro que esses fatores entram em campo. O anímico do adversário pode estar abalado e tecnicamente estarão desestruturados. O técnico Roger Machado e sua comissão técnica devem buscar explorar essas fragilidades do lado tricolor. Mas isso não significa que a partida é tranquila. Inclusive, a mudança no ambiente deles pode motivar a ponto de o Grêmio buscar dar uma resposta imediata ao seu torcedor. Continua sendo uma partida de atenção máxima e entrega física.

Inter lidado bem com retrancas

O Inter tem se mostrado uma equipe que explora bem a fragilidade dos rivais. Os adversários não podem dar nenhum espaço para a equipe de Roger. Quem melhor travou a mecânica colorada foi o Palmeiras, na última quarta-feira (16).

A tendência é que o Grêmio seja montado com improviso. O treinador interino não vai conseguir montar um sistema de jogo até o sábado. A única saída dos mandantes é deixar o sistema defensivo sólido e tentar jogar nos erros do Inter. Por outro lado, o Colorado tem lidado bem com retrancas. A perspectiva a favor do time colorado é ótima para o clássico.

Pensando isoladamente na rivalidade, o Inter tem uma grande oportunidade para piorar o clima no ambiente do rival. Depois do confronto vamos saber se esse Gre-Nal caiu em uma boa hora ou não. Em caso de vitória colorada, o Grêmio ficará ainda mais afundado.