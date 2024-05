Mesmo contrariado, o Inter voltou aos treinos na fria tarde desta terça-feira (14). Mas longe de suas dependências. Com os prejuízos causados pelo alagamento do CT Parque Gigante e do Estádio Beira-Rio, o elenco colorado se reapresentou no estádio da PUCRS, na zona leste de Porto Alegre. A retomada também contou com a volta de três jogadores que estavam no departamento médico: Aránguiz, Wanderson e Hyoran.