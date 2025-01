Djokovic confessa conviver com um 'trauma' toda vez que desembarca na Austrália

Djokovic tem 10 títulos na Austrália e 99 na carreira. WILLIAM WEST / AFP

De volta à Austrália para a disputa do primeiro Grand Slam do ano, Novak Djokovic revelou sentir um "trauma" toda vez que chega ao País ao lembrar do episódio ocorrido em 2022. Há três anos, o tenista sérvio foi barrado por não ter se vacinado contra a Covid-19. Por descumprir uma exigência do Governo Australiano, ele acabou deportado.

O episódio rendeu uma grande polêmica no mundo do esporte e o astro foi forçado a ficar em um hotel de imigração enquanto tentava recorrer da decisão de ter que deixar o País. Ao perder a disputa judicial, ele ficou fora do Aberto da Austrália.

— As últimas vezes que pousei na Austrália, para passar pelo controle de passaportes e imigração, tive um pequeno trauma de três anos atrás. Alguns traços ainda ficam lá quando passo pelo controle de passaportes, apenas verificando se alguém da zona de imigração está se aproximando. Quando vejo a pessoa que verifica meu passaporte, fico pensando se vai me levar, me deter novamente ou me deixar ir? Devo admitir que tenho esse sentimento — disse Djokovic, em entrevista ao jornal "Herald Sun", de Melbourne.

Dono de um currículo extremamente vitorioso, Djoko é o maior campeão de Grand Slam, com 24 conquistas. Ele também detém o maior número de troféus do nobre torneio australiano: foram dez até aqui.

— Não guardo rancor. Vim imediatamente no ano seguinte e venci. Meus pais e toda a equipe estavam lá e foi realmente uma das vitórias mais emocionantes que conquistei, principalmente considerando tudo o que eu passei um ano antes — disse o tenista na entrevista.

A premiê da região de Victoria, onde fica Melbourne, Jacinta Allan, não quis reviver a polêmica que tirou o tenista sérvio daquela edição do Aberto da Austrália e disse que prefere se concentrar no torneio deste ano.

— A responsabilidade de conceder vistos é uma questão do governo federal e essas decisões foram tomadas pelo governo federal na época — disse Allan, que fazia parte de um gabinete de crise do governo liderando a resposta australiana à Covid em 2022.