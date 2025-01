Por que o casamento de Hulk e Camila Ângelo se tornou viciante para seguidores nas redes sociais e mídia

A médica Camila é sobrinha da ex-esposa do jogador de futebol Hulk. @hulkparaiba / Reprodução,Instagram

A história de amor do atacante do Atlético Mineiro Hulk (38) e da médica Camila Ângelo (35) é digna de roteiro de novela das nove: permeada por drama familiar, desavença entre tia e sobrinha, rumores de traição e alfinetas maldosas para todo o lado. Não por acaso, o casamento deles virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nos últimos dias.

Hulk e Camila foram os protagonistas de uma cerimônia religiosa de casamento na sexta-feira (3), em Campina Grande, na Paraíba, após quatro anos de união civil. Eles já são pais das pequenas Zaya, dois anos, e Aisha, seis meses. Até aí, zero pimenta no roteiro, né? Mas acontece que Camila é sobrinha da ex-mulher de Hulk, Iran Ângelo, com quem ele tem outros três filhos: Ian, 14 anos, Tiago, 12, e Alice, nove.

De dindo a marido

Hulk e Iran ficaram juntos por 12 anos e anunciaram o término da relação em agosto de 2019. O jogador assumiu o namoro com Camila em outubro do mesmo 2019, o que levantou rumores de que já estaria envolvido com a sobrinha da ex quando decidiu se separar. Aliás, Iran e Hulk foram padrinhos do casamento de Camila com o empresário Marcos Maciel, que ocorreu em 2015.

Boletim de ocorrência

Mas voltando à cerimônia de sexta: tanto o casal quanto os envolvidos no evento foram criticados nas redes sociais pelo contexto conturbado. O produtor da festa, Jaeder Barreto, chegou a registrar um boletim de ocorrência por causa dos ataques que vinha recebendo. De acordo com o profissional, que usou seu perfil no Instagram para se manifestar, "as ações civis e criminais contra indivíduos e veículos de imprensa ocorrem como uma forma de defender a honra e a dignidade do casal".

Reação familiar

Sobre as reações familiares ao casamento, mais tretas públicas na internet: Rayssa Ângelo, tia de Camila, acusou a noiva de traição e oportunismo. Iran Ângelo, ex-esposa de Hulk e tia de Camila, refletiu sobre a morte mãe e outros desafios enfrentados nos últimos anos. Já o jogador se limitou a dizer no Instagram que o casal está "blindado por Deus" e bloqueou os comentários em suas publicações.

Próximos capítulos

Por tudo que listei acima, o casamento de Hulk e Camila se tornou um dos eventos mais viciantes para os seguidores nas redes sociais e veículos de mídia nos últimos tempos. O fato de ela ter sido sobrinha dele e afilhada de casamento no passado marca uma dinâmica familiar complexa, o que torna o casamento um prato cheio para o "tribunal da internet" se empanturrar.

E os desdobramentos estão longe de acabar. Provavelmente, o casal deve processar os críticos mais vorazes e, claro, toda manifestação de Hulk e Camila, nos próximos dias, será acompanhada atentamente por fãs e haters, o que pode gerar novas polêmicas e mais interesse da mídia.

Agora, para quem se interessar pelos próximos capítulos dessa novela, resta acompanhar se a dor do ressentimento da família Ângelo seguirá ou se tentarão reconstruir os laços, afinal, há cinco crianças envolvidas nisso: por parte de pai, as duas meninas de Hulk e Camila são irmãs dos filhos do jogador com Iran. Já por parte de mãe, as cinco crianças são primas.